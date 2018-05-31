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    В Україну забрали дітей, постраждалих у ДТП в Білорусі

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    В Україну забрали дітей, постраждалих у ДТП в Білорусі
    Фото: Прес-служба ДСНС України

    Трьох дітей госпіталізували до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

    Санітарний літак АН-26 Держслужби України з надзвичайних ситуацій у четвер, 31 травня, забрав з Білорусі додому трьох дітей, які знаходилися у брестській лікарні після ДТП 13 травня.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «Зранку 31 травня медичний літак ДСНС вирушив до міста Брест, а вже о 15:03 прибув до пункту призначення - у Суми. В аеропорту Андрія, Артема та Платона зустріли співробітники Служби порятунку, міграційної та прикордонної служби, патрульної поліції, а також медики», - заявили у ДСНС.

    Зазначається, що рятувальники допомогли транспортувати дітей до медичних автомобілів, а потім супроводили карети швидких до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

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    В Україну забрали дітей, постраждалих у ДТП в Білорусі
    В Україну забрали дітей, постраждалих у ДТП в Білорусі
    В Україну забрали дітей, постраждалих у ДТП в Білорусі
    Фото: Прес-служба ДСНС України

    Нагадаємо, раніше білоруські медики через важкий стан забороняли перевозити дітей, постраждалих в ДТП, в Україну.

    В результаті аварії, яка сталася 13 травня, загинув 12-річний хлопець, шестеро дітей були травмовані.

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