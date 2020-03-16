В Україну заходить арктичний холод: прогноз погоди на 16 березня



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Удень у понеділок, 16 березня, опадів не очікується

Погода в Україні у понеділок, 16 березня, буде сонячною та без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Удень у понеділок, 16 березня, опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 4-6 градусів тепла в північних, центральних та східних регіонах до 6-8 градусів на Півдні та 9-12 градусів у західних областях.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві новий тиждень розпочнеться без опадів. Уночі буде 3-5 градусів морозу, вдень 6-8 градусів тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Незважаючи на те, що за вікном березень, синоптик Наталка Діденко рекомендує одягнутись тепліше, бо в Україну заходить арктичний холод. Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.

За словами синоптикині, яскраве сонце світитиме напочатку тижня над усіма областями України, хмари будуть легкими та не принесуть опадів. Це буде початком потепління. Однак, на наступних вихідних знову очікується похолодання.