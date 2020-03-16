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    В Україну заходить арктичний холод: прогноз погоди на 16 березня

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    В Україну заходить арктичний холод: прогноз погоди на 16 березня

    Удень у понеділок, 16 березня, опадів не очікується

    Погода в Україні у понеділок, 16 березня, буде сонячною та без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Удень у понеділок, 16 березня, опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 4-6 градусів тепла в північних, центральних та східних регіонах до 6-8 градусів на Півдні та 9-12 градусів у західних областях.

    Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

    У Києві новий тиждень розпочнеться без опадів. Уночі буде 3-5 градусів морозу, вдень 6-8 градусів тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

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    Незважаючи на те, що за вікном березень, синоптик Наталка Діденко рекомендує одягнутись тепліше, бо в Україну заходить арктичний холод. Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.

    За словами синоптикині, яскраве сонце світитиме напочатку тижня над усіма областями України, хмари будуть легкими та не принесуть опадів. Це буде початком потепління. Однак, на наступних вихідних знову очікується похолодання.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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