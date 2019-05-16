В Україну завтра прийде 30-градусна спека



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На півдні України вже завтра буде до +30

У п’ятницю, 17 травня, в Києві очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Закарпатті та Прикарпатті +16...+19 градусів. У Карпатах дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, вночі місцями суттєві, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.