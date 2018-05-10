В «Укрзалізниці» розповіли, де у поїздах встановлять відеокамери
- Сьогодні, 11:45
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Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі
Державна компанія «Укрзалізниця» планує встановлювати системи відеоспостереження в пасажирських вагонах, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт, для контролю за порядком.
Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», вже оголошено тендер на ProZorro на закупівлю 100 комплектів систем відеоспостереження.
«Система відеоспостереження має складатися з трьох відеокамер і монітора. Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі. Монітор для спостереження знаходиться в службовому купе провідника. Зазначене обладнання не є нововведенням для «Укрзалізниці» - воно вже встановлено в деяких пасажирських поїздах.
Відеоспостереження дає можливість посилити порядок у поїздах, оскільки провідник зможе зі службового купе спостерігати одразу за всім вагоном. Крім того, збережене відео допоможе об'єктивно розслідувати можливі конфліктні ситуації та посилити контроль над недопущенням перевезення безквиткових пасажирів», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що встановлення відеокамер має відбутись до кінця поточного року, а заявки для участі в тендері приймаються до 18 травня. Зазначається, що аукціон заплановано на 25 червня 2018 року.