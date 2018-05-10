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    В «Укрзалізниці» розповіли, де у поїздах встановлять відеокамери

    Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі
    Державна компанія «Укрзалізниця» планує встановлювати системи відеоспостереження в пасажирських вагонах, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт, для контролю за порядком. Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», вже оголошено тендер на ProZorro на закупівлю 100 комплектів систем відеоспостереження. «Система
    • Сьогодні, 11:45
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    Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі

    Державна компанія «Укрзалізниця» планує встановлювати системи відеоспостереження в пасажирських вагонах, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт, для контролю за порядком.

    Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», вже оголошено тендер на ProZorro на закупівлю 100 комплектів систем відеоспостереження.

    «Система відеоспостереження має складатися з трьох відеокамер і монітора. Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі. Монітор для спостереження знаходиться в службовому купе провідника. Зазначене обладнання не є нововведенням для «Укрзалізниці» - воно вже встановлено в деяких пасажирських поїздах.

    Відеоспостереження дає можливість посилити порядок у поїздах, оскільки провідник зможе зі службового купе спостерігати одразу за всім вагоном. Крім того, збережене відео допоможе об'єктивно розслідувати можливі конфліктні ситуації та посилити контроль над недопущенням перевезення безквиткових пасажирів», - йдеться в повідомленні.

    У прес-службі зазначили, що встановлення відеокамер має відбутись до кінця поточного року, а заявки для участі в тендері приймаються до 18 травня. Зазначається, що аукціон заплановано на 25 червня 2018 року.

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