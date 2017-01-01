В УПЦ Київського патріархату не проти перенесення Різдва на 25 грудня

Якщо народ готовий перейти на новий стиль в церковних святах, то ми перейдемо, - заявив Філарет

В Українській православній церкві Київського патріархату не проти перенесення святкування православного Різдва на 25 грудня, якщо «цього захоче народ». Про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. [READ_MORE]



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Якщо народ готовий перейти на новий стиль в церковних святах, то ми перейдемо, - заявив Філарет

В Українській православній церкві Київського патріархату не проти перенесення святкування православного Різдва на 25 грудня, якщо «цього захоче народ». Про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що прийняття Верховною Радою закону про святкування Різдва за новим стилем не стосується українських православних церков, а лише римо-католицької церкви.

«Тому для нас цей закон байдужий — є він чи немає. Ми святкували і будемо святкувати Різдво Христове 25 грудня, але за старим стилем, тому що цього хоче народ. Хоча переважна більшість православних церков святкують за новим стилем. І якщо народ готовий перейти на новий стиль у церковних святах, то ми перейдемо. А якщо народ не хоче, то не будемо цього робити», - сказав предстоятель УПЦ КП.

Як відомо, 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким запроваджено святковим днем 25 грудня, коли католики святкують Різдво, та скасовано вихідний 2 травня. Закон набуде чинності завтра, 2 грудня.

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