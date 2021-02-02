Убити двох зайців: столична влада придумала, як вирішити проблему безробіття і транспортну

Передбачається, що кількість робочих місць у Києві зросте на понад пів мільйона

Столична влада вважає, що транспортна проблема в місті має бути вирішена комплексно. Нові робочі місця, що знаходяться поруч із спальними районами, зменшать навантаження на транспортну мережу.

Проєктом Генерального плану Києва передбачені конкретні заходи з вирішення цього питання. Про це повідомили розробники проєкту Генплану.

Зокрема, планується:

будівництво багатофункціонального комплексу «Юніт-сіті» на місці колишнього мотоциклетного заводу, на території якого будуть заклади освіти, офіси та житлові будинки;

створення індустріального центру «Бізнес-гавань» на Троєщині;

завершення будівництва багатофункціонального комплексу «Республіка» у житловому масиві Теремки-3 та інших багатофункціональних комплексів на місці деградованих промислових зон.

Розробники проєкту Генплану переконані, що це значно зменшить кількість транспортних поїздок, збільшить кількість робочих місць на Лівобережжі, забезпечить можливість пішохідних та велосипедних зв’язків, дістатися до роботи можна буде, використовуючи один вид транспорту.

«Зазначені зміни матимуть позитивний вплив на ситуацію із безробіттям. Кількість робочих місць в місті збільшиться з 1,73 млн до 2,45 млн, дисбаланс наявності робочих місць між лівим та правим берегом зменшиться шляхом збільшення кількості робочих місць на Лівобережжі з 256,8 тис. до 491,5 тис.», – прогнозують розробники Генплану.

Раніше повідомлялося, що у проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста.

Також у проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.

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