На Прикарпатті люди протестували проти високих тарифів

Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме

Кілька десятків громадян вийшли на акцію протесту

У Верховині 9 лютого біля адмінбудинку районної ради та райдержадміністрації прошла акція протесту. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила заступниця голови у Верховинській селищній раді Марія Маківничук.

«Люди протестують проти високих тарифів на електроенергію, які уряд підняв для населення з 1 січня 2021 року», – написала заступниця.

Протести під районною радою. Фото: Mariia Makivnychuk/Facebook

Нагадаємо, протести проти високих цін на блакитне паливо тримають вже місяць по всій Україні. Особливо активними є жителі Закарпаття, Буковини, Полтавщини та Харківщини.

Сьогодні, 9 лютого, підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України.

Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.