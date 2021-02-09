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    На Прикарпатті люди протестували проти високих тарифів

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    Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме - На Прикарпатті люди протестували проти високих тарифів
    Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме
    Фото: Mariia Makivnychuk/Facebook

    Кілька десятків громадян вийшли на акцію протесту

    У Верховині 9 лютого біля адмінбудинку районної ради та райдержадміністрації прошла акція протесту. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила заступниця голови у Верховинській селищній раді Марія Маківничук.

    «Люди протестують проти високих тарифів на електроенергію, які уряд підняв для населення з 1 січня 2021 року», – написала заступниця.

    Протести під районною радою. Фото: Mariia Makivnychuk/Facebook
    Протести під районною радою. Фото: Mariia Makivnychuk/Facebook

    Нагадаємо, протести проти високих цін на блакитне паливо тримають вже місяць по всій Україні. Особливо активними є жителі Закарпаття, Буковини, Полтавщини та Харківщини. 

    Сьогодні, 9 лютого, підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України.

    Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.

     Читайте також: Тарифи на газ перерахували заднім числом: скільки тепер українці заплатять
    Теги: газ тарифи комуналка
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