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    В Японії спустили на воду есмінець нового класу (фото)

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    В Японії спустили на воду есмінець нового класу (фото)
    Фото: defensenews.com

    Корабель Maya DDG 179 ввійде в склад флоту в 2020 році

    В Японії спустили на воду перший корабель нового класу есмінців із покращеним потенціалом для протиракетної оборони в рамках проекту 27DDG.

    Про це повідомляє Defense News.

    Офіційну церемонію, яка відбувалася в Йокогамі, відвідав міністр оборони країни Ітсунорі Онодера.

    Майбутній есмінець Maya (DDG179), який має водозміщення 8200 тонн, матиме на озброєнні радар AN/SPQ-9B і бойову систему Aegis Baseline J7. На озброєнні в даного есмінця зможуть бути ракети SM-2 Block IIA та SM-6.

    Особливістю корабля DDG179 є наявність вперше в японському флоті системи Cooperative Engagement Capability. Дана система, яка була отримана в рамках домовленості із США 2015 року, дозволятиме новим японським есмінцям обмінюватися інформацією із американськими кораблями і літаками розвідки для того, щоб застосовувати її для ведення бойових дій.

    Очікується, що есмінець Maya (DDG179) повністю ввійде в склад японського флоту в 2020 році.

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