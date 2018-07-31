В Японії спустили на воду есмінець нового класу (фото)



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Фото: defensenews.com

Корабель Maya DDG 179 ввійде в склад флоту в 2020 році

В Японії спустили на воду перший корабель нового класу есмінців із покращеним потенціалом для протиракетної оборони в рамках проекту 27DDG.

Про це повідомляє Defense News.

Офіційну церемонію, яка відбувалася в Йокогамі, відвідав міністр оборони країни Ітсунорі Онодера.

Майбутній есмінець Maya (DDG179), який має водозміщення 8200 тонн, матиме на озброєнні радар AN/SPQ-9B і бойову систему Aegis Baseline J7. На озброєнні в даного есмінця зможуть бути ракети SM-2 Block IIA та SM-6.

Особливістю корабля DDG179 є наявність вперше в японському флоті системи Cooperative Engagement Capability. Дана система, яка була отримана в рамках домовленості із США 2015 року, дозволятиме новим японським есмінцям обмінюватися інформацією із американськими кораблями і літаками розвідки для того, щоб застосовувати її для ведення бойових дій.

Очікується, що есмінець Maya (DDG179) повністю ввійде в склад японського флоту в 2020 році.