В зоні АТО українські бійці підірвалися на міні: загинули двоє, поранені п’ятеро

На місці підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої працює оперативна група штабу АТО

У середу, 17 січня, під час виконання бойового завдання на луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої поранення, несумісні з життям, отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали бойових травмувань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Стан здоров’я



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На місці підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої працює оперативна група штабу АТО

У середу, 17 січня, під час виконання бойового завдання на луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої поранення, несумісні з життям, отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали бойових травмувань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Стан здоров’я постраждалих – задовільний. «Усі вони були оперативно доправлені до однієї з місцевих лікарень, де їм надається уся необхідна медична допомога», - повідомляють у штабі.

Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які віддали життя за Україну.

Причини та подробиці надзвичайної події наразі з’ясовуються. На місці працює оперативна група штабу АТО.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили три обстріли позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали бойових травмувань. Вони були оперативно доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров’я - задовільний.