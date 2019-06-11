Вакарчук обіцяв знищити «позорне явище» мажоритарку



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Вакарчук назвав мажоритарку розсадником тотальної безвідповідальності

Політична партія «Голос» у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання добиватиметься скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.

Про це заявив лідер політсили Святослав Вакарчук у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Мажоритарних округів не має бути взагалі в українській історії... Партія «Голос» зробить все, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як позорне явище зникла назавжди з історії. Я вважаю, що і сьогодні нинішня влада, в тому числі президент, мав зробити все для того, щоб цей парламент змусити відмінити цей закон», – заявив він.

Вакарчук назвав мажоритарку розсадником тотальної безвідповідальності

«Адже це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності, це те, що принижує людей. Ви собі й не уявляєте, наскільки ми відстаємо і політично, й економічно через те, що в нас досі існує таке явище як мажоритарка. Тому партія «Голос» зробить усе, щоб до цього більше ніколи не повертатися», - додав Вакарчук.

Нагадуємо: дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.