Вакарчук розповів, чи матюкається він



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Вакарчук прокоментував законопроект про встановлення відповідальності за нецензурну лайку

«На сьогоднішній день є більш важливі речі», - відреагував Вакарчук щодо пропозиції нардепа Ольги Богомолець штрафувати за нецензурщину

Лідер партії «Голос» і співак Святослав Вакарчук заявив, що наразі «є більш важливі речі», ніж законопроект проти мату.

Про це він сказав, коментуючи законопроект депутата Верховної Ради Ольги Богомолець (фракція «Блок Петра Порошенко») про встановлення відповідальності за нецензурну лайку, повідомляють Українські Новини.

«На сьогоднішній день є більш важливі речі», - заявив Вакарчук.

Крім того, відповідаючи на питання, чи матюкається він, Вакарчук відповів: «Я ж рок-музикант».

Нагадаємо, до Верховної Ради було внесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови.

Його автор Ольга Богомолець запропонувала парламенту карати штрафом до 1,7 тис. гривень за нецензурну лайку в ефірі, а Кабінету Міністрів затвердити перелік мату.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що наукові дослідження виявили: влучно застосована лайка, що описує ставлення до ситуації, корисна для здоров’я, позаяк тривале пригнічення емоцій пов’язане з високим ризиком захворіти на рак або гіпертензію.