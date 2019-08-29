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    Вакарчук виступав на концерті перед першим робочим днем в Раді: відео

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    Вакарчук виступав на концерті перед першим робочим днем в Раді: відео

    Вакарчук заспівав разом з ТНМК

    лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук, який вже сьогодні, 29 серпня, розпочне роботу у Верховній Раді, прийшов на концерт гурту «Танок На Майдані Конго» і заспівав разом з ним.

    На концерті під назвою «ТНМК Симфо хіп-хоп» разом з гуртом виступав молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський». Це ювілейний концерт на честь 30-річчя ТНМК.

    Також прийшов  Святослав Вакарчук, який заспівав разом з ТНМК.

    «Треба звикати, що доступ до мікрофона у мене тепер обмежений», — сказав він.

    Також разом з ТНМК заспівав поп-виконавець Олег Винник.

    Крім Вакарчука та Винника, на ювілейному концерті ТНМК виступили Дмитро Шуров, Андрій Хливнюк, Alyona Alyona та Аліна Паш.

    Нагадаємо, партія «Голос» Вакарчука набрала 5,81% за партійними списками й пройшла у Раду, ще три депутати партії перемогли на мажоритарних округах. Загалом «Голос» матиме 20 депутатів у парламенті 9-го скликання, зокрема стане депутатом і сам Вакарчук.

    29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

    У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної Ради триватиме до ночі. 

    До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

    Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу». 

     Читайте також: Як «слуги народу» тисли на кнопки у переддень запуску нової Ради. Репортаж

    Джерело: Громадське

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