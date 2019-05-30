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    Вакарчук зі своєю партією «Голос» їде у всеукраїнський тур

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    Святослав Вакарчук анонсував всеукраїнський &laquo;Тур змін&raquo; - Вакарчук зі своєю партією «Голос» їде у всеукраїнський тур
    Святослав Вакарчук анонсував всеукраїнський «Тур змін»
    Фото: Главком

    Команда на підтримку партії Вакарчука відправиться в агітаційний тур в червні і відвідає понад 300 міст і містечок

    Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив, що зі своєю політичною партією «Голос» їде у всеукраїнський «Тур змін».

     Відповідне відео він опублікував в Facebook.

     «Я кличу вас в тур. Це буде великий тур змін, з яким ми об'їдемо всю країну із заходу на схід, з півночі на південь», - анонсував глава партії «Голос».

    За його словами, буде «багато живого людського спілкування і багато рок-н-ролу».

    «Якщо ви з нами - погоджуйтеся. Записуйтеся на сайт «ГолосЗмін.орг» і давайте змінимо нашу країну разом», - закликав Вакарчук.

    Відзначається, що команда на підтримку партії Вакарчука відправиться в агітаційний тур в червні і відвідає понад 300 міст і містечок України.

    Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

    Вакарчук також представив декількох членів своєї команди

    Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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