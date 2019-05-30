Вакарчук зі своєю партією «Голос» їде у всеукраїнський тур



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Святослав Вакарчук анонсував всеукраїнський «Тур змін» Фото: Главком

Команда на підтримку партії Вакарчука відправиться в агітаційний тур в червні і відвідає понад 300 міст і містечок

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив, що зі своєю політичною партією «Голос» їде у всеукраїнський «Тур змін».

Відповідне відео він опублікував в Facebook.

«Я кличу вас в тур. Це буде великий тур змін, з яким ми об'їдемо всю країну із заходу на схід, з півночі на південь», - анонсував глава партії «Голос».

За його словами, буде «багато живого людського спілкування і багато рок-н-ролу».

«Якщо ви з нами - погоджуйтеся. Записуйтеся на сайт «ГолосЗмін.орг» і давайте змінимо нашу країну разом», - закликав Вакарчук.

Відзначається, що команда на підтримку партії Вакарчука відправиться в агітаційний тур в червні і відвідає понад 300 міст і містечок України.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди

Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.