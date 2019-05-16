  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Вакарчук представив свою команду (фото)

    • Розсилка
    Вакарчук і його перша четвірка - Вакарчук представив свою команду (фото)
    Вакарчук і його перша четвірка
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На оглядовому майданчику біля Національного музею історії України в Києві Святослав Вакарчук назвав четвірку свого майбутнього передвиборчого штабу

    Співак і політик Святослав Вакарчук представив свою команду, з якою він піде на парламентські вибори.

    Читайте також

    Це бізнесмен, екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко,

    - колишній виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин,

    - член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов,

    - оборонець Донецького аеропорту Андрій Шараскін («Богема»),

    - виконувач обов’язків глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

    «Це не перша п'ятірка, не список», - зазначив Вакарчук.

    Він пообіцяв, що коли з'їзд партії «Голос» оприлюднить свій список, це буде перша справжня зміна.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Вакарчук представив свою команду (фото)
    Вакарчук представив свою команду (фото)
    Вакарчук представив свою команду (фото)
    Вакарчук представив свою команду (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, сьогодні Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

    Читайте також: Вакарчук іде. Все, що відомо про новий політичний проект

    Слід нагадати, що ще тиждень тому Ярослав Юрчишин не знав про сьогоднішній захід. А Юлію Клименко називали майбутнім керівником штабу Вакарчука.

    Юрчишин і Юлія Клименко сьогодні повідомили, що завершили співпрацю з Transparency International Ukraine через участь у передвиборчій кампанії.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори Святослав Вакарчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ