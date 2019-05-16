Вакарчук представив свою команду (фото)



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Вакарчук і його перша четвірка Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На оглядовому майданчику біля Національного музею історії України в Києві Святослав Вакарчук назвав четвірку свого майбутнього передвиборчого штабу

Співак і політик Святослав Вакарчук представив свою команду, з якою він піде на парламентські вибори.

Це бізнесмен, екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко,

- колишній виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин,

- член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов,

- оборонець Донецького аеропорту Андрій Шараскін («Богема»),

- виконувач обов’язків глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

«Це не перша п'ятірка, не список», - зазначив Вакарчук.

Він пообіцяв, що коли з'їзд партії «Голос» оприлюднить свій список, це буде перша справжня зміна.

Нагадаємо, сьогодні Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

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Слід нагадати, що ще тиждень тому Ярослав Юрчишин не знав про сьогоднішній захід. А Юлію Клименко називали майбутнім керівником штабу Вакарчука.

Юрчишин і Юлія Клименко сьогодні повідомили, що завершили співпрацю з Transparency International Ukraine через участь у передвиборчій кампанії.