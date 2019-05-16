Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори
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Розсилка
«Ми маємо повернути в Україну Людину. Це і є нова політика»
Співак і політик Святослав Вакарчук озвучив п’ять основних цілей, з якими він піде на парламентські вибори.
Біля Національного музею історії України в Києві він назвав тези, навколо яких планує привернути молодь:
«Наш «Голос» звучатиме злагоджено і сильно. І сьогодні він звучить так:
1. Інтереси громадян України – понад усе.
2. Екзистенційний вибір України – Європа.
3. Один закон для всіх.
4. Вільна економіка без олігархів.
5. Влада підзвітна громадянам України».
«Це все ідеї, і деталі цих ідей і планів ми розкриємо вам згодом. Ви побачите їх в нашій програмі», - пообіцяв Вакарчук.
Він планує потім розповісти про конкретні плани. «Наприклад, про те, як зробити так, щоб олігархи перестали контролювати медіа-простір в Україні. Як зробити так, щоб депутати не збагачувались ні на копійку після приходу у Верховну Раду», - сказав Вакарчук.
Реалізовувати ці ідеї буде команда. Вакарчук сьогодні представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.
Нагадаємо, сьогодні Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.