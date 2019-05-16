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    Політика

    Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори

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    Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Ми маємо повернути в Україну Людину. Це і є нова політика»

    Співак і політик Святослав Вакарчук озвучив п’ять основних цілей, з якими він піде на парламентські вибори.

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    Біля Національного музею історії України в Києві він назвав тези, навколо яких планує привернути молодь:

    «Наш «Голос» звучатиме злагоджено і сильно. І сьогодні він звучить так:

    1. Інтереси громадян України – понад усе.

    2. Екзистенційний вибір України – Європа.

    3. Один закон для всіх.

    4. Вільна економіка без олігархів.

    5. Влада підзвітна громадянам України».

    «Це все ідеї, і деталі цих ідей і планів ми розкриємо вам згодом. Ви побачите їх в нашій програмі», - пообіцяв Вакарчук.

    Він планує потім розповісти про конкретні плани. «Наприклад, про те, як зробити так, щоб олігархи перестали контролювати медіа-простір в Україні. Як зробити так, щоб депутати не збагачувались ні на копійку після приходу у Верховну Раду», - сказав Вакарчук.

    Реалізовувати ці ідеї буде команда. Вакарчук сьогодні представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

    Нагадаємо, сьогодні Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

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