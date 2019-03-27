Вакарчук звернувся до українців: Голосуємо не по-приколу



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Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни, - заявив співак

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук записав відеозвернення, в якому закликав відповідально голосувати на виборах президента, а не «по приколу».

Відповідний відеоролик він виклав на своєму Ютуб-каналі.

«От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента. Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати. Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я», - сказав співак.

Він додав, що майбутнє не можна виграти в лотерею. «Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче», - підкреслив Вакарчук.

За його словами, свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості. «Зміни - не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога - це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори Президента України для мене не «прикол». Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це», - наголосив він.

Наприкінці січня стало відомо, що співак Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у виборах президента.

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