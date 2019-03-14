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    Безсмертний: Банкова сама на свою голову вигадала історію з висуванням Зеленського і Вакарчука

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    <span>Кандидат у президенти&nbsp;Роман Безсмертний</span> - Безсмертний: Банкова сама на свою голову вигадала історію з висуванням Зеленського і Вакарчука
    Кандидат у президенти Роман Безсмертний
    Фото прес-служби Романа Безсмертного

    «З самого початку соціологічні ігри Ігоря Гриніва (політтехнолога Порошенка) були розраховані на те, аби не пустити Тимошенко до другого туру»

    На минулих виборах президента однією з ключових вдалих технологій стала соціологія. Кандидат у президенти Роман Безсмертний в  інтерв’ю «Главкому» дав оцінку використання соцопитувань у нинішній кампанії.

    «Я до соціологів ставлюся з величезною повагою. Свого часу я був чи не єдиним працівником Адміністрації президента, який регулярної їздив в Інститут соціології за консультаціями. Українці падкі на соціологію: на цифри. А варто було б ще дивитися на методику, на замовника, на кількість», – радить Безсмертний.

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    Він пояснив, що в українській політиці нині є два діячі − Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, − яких туди вивели виключно за допомогою соціологічних інструментів. «Один відмовився балотуватися: зрозумів, що і далі ділити Україну – це небезпечно. Другий не зрозумів, що цього робити не треба. Переконаний, що технологія Вакарчук-Зеленський вбила соціологію. І породила наступне ставлення до виборів: «нічого хорошого тут не буде, а так хоч порегочемо». От тільки чи не котимося ми до чергової катастрофи?» − зазначив політик.

    Безсмертний також оцінив шанси на перемогу у виборах чинного президента.

    «Я не виключаю цього (перемоги Порошенка, − «Главком»). З самого початку соціологічні ігри Ігоря Гриніва (політтехнолога президента, - «Главком») були розраховані на те, аби не пустити Тимошенко до другого туру з Порошенком. Саме для цього були внесені до рейтингу Вакарчук і Зеленський. Зазначу, що внесені вони були без їхніх заяв про наміри балотуватися. А далі включилася медійна розкрутка. І накрутили на свою голову… Бо коли Вакарчук не пішов на вибори, вся ця схема луснула. І намалювалася зовсім інша трійка, інші варіанти пар другого туру», − розказав Безсмертний.

    Він наголосив, що попри те, що до виборів лише три тижні, в політиці один день може все перевернути догори дригом. «Я сподіваюсь, що люди на виборах включать розум», − додав Безсмертний.

    Він зазначив, що в електораті Зеленського велика частка молоді, зазвичай лише третина цієї категорії населення ходить на вибори. «Якщо, умовно кажучи, Тимошенко до рейтингу завжди варто додавати 6%, то тут радше треба віднімати. Цей ефект може спрацювати не на користь Зеленського», − резюмував Безсмертний.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергові виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

     До вашої уваги:  
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