Валютні резерви НБУ за місяць скоротились на $385 млн

У жовтні валютні резерви зменшилися внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань України та проведення валютних інтервенцій Нацбанком

На 1 листопада резерви становили $26,14 млрд (у еквіваленті), що на 1,5% менше, ніж станом на 1 жовтня

Міжнародні резерви України на 1 листопада становили $26,14 млрд (у еквіваленті), що на 1,5% або $385 млн менше, ніж станом на 1 жовтня ($26,525 млрд).

За даними НБУ, в жовтні вони зменшилися внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань України та проведення валютних інтервенцій Нацбанком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж жовтня визначали такі чинники:

1. Операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив $381 млн (у еквіваленті).

Зокрема $213,3 млн були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, $78 млн – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили $188 млн (у еквіваленті).

2. Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. В окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанку перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, у тому числі активізації імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Нацбанк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на $191,3 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на $1,1 млн (у еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Національного банку.

Міжнародні резерви України на 1 жовтня становили $26,525 млрд (в еквіваленті), що на 8,7% або $2,5 млрд менше, ніж станом на 1 вересня ($29,049 млрд).

Виплати України за зовнішніми боргами в 2021 році перевищать $5 млрд.