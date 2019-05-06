Вандали розтрощили Монумент незалежності у Харкові



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Вандали сплюндрували монумент незалежності у Харкові Фото: facebook.com/h.saltovka

Пам'ятник простояв у Харкові майже 30 років

Монумент незалежності, встановлений ще 28 липня 1990 року, був розгромлений вандалами в центрі Харкова сьогодні, 6 травня. Про це повідомила прес-служба поліції у Харківській області.

До кам'яної плити встановленої 30 липня під час багатотисячного мітингу жителів Харкова прикріплена табличка. На пам'ятному знаку вказано що він присвячений «Самовизначенню української нації 1990 року - Декларації про державний суверенітет».

Пам'ятний знак встановлений на вході в сад Шевченка. Вандали поламали камінь і погнули табличку, залишився недоторканим лише український прапор, що підноситься над пам'ятним знаком.

Повідомлення про акт вандалізму надійшло в поліцію близько 8:00 у понеділок, 6 травня. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

Зранку 6 травня повідомлялося, що у Харкові повідомили про замінування семи готелів