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    Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною

    Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною - Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною
    Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною
    фото: Associated Press

    Ватикан закликав відкрити шлях до переговорів, вести які «ніколи не запізно»

    Ватикан готовий сприяти можливим контактам між Росією та Україною, щоб зупинити війну. Про це сказав державний секретар Святого престолу П'єтро Паролін, інформує Vatican News.

    Кардинал вимагає запобігти військовій ескалації, зупинити бомби та відкрити шлях до переговорів, на які «ніколи не є запізно». Кардинал Паролін запевнив, що Святий Престол «готовий сприяти переговорам між Росією та Україною».

    «Навіть якщо трапилося те, чого ми боялися і сподівалися, що не трапиться, війна, яку Росія розв’язала проти України, я переконаний, що завжди існує простір для переговорів. Ніколи не є запізно! Бо єдиним розумним і конструктивним способом для згладжування розбіжностей є діалог. Святий Престол, який протягом цих років постійно, стримано та з великою увагою слідкував за подіями в Україні, пропонуючи свою готовність сприяти діалогові з Росією, завжди готовий допомогти сторонам повернутися на цю дорогу», – сказав кардинал.

    До слова, переговори між українською та російською делегаціями в Білорусі щодо припинення війни завершилися. Делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

    Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.

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    Теги: війна Путін Ватикан
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    Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною