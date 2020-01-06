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    Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях

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    Харві Вайнштейн заплатить $25 мільйонів жінкам, який звинуватив його в домаганнях - Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях
    Харві Вайнштейн заплатить $25 мільйонів жінкам, який звинуватив його в домаганнях

    Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні одної жінки і сексуальному насильстві над іншою

    Американському кінопродюсеру Харві Вайнштейну 6 січня висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях у Лос-Анджелесі.

    Про це заявила прокурорка округу Лос-Анджелес Джекі Лейсі, передає AP.

    Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні одної жінки і сексуальному насильстві над іншою. Правоохоронці зазначають, ці два окремі випадки сталися протягом двох днів у 2013 році.

    «Ми вважаємо, що докази продемонструють, що обвинувачений використовував свою владу і вплив, аби домогтися своїх жертв, а потім здійснити насильство над ними», — заявила прокурорка.

    Вона подякувала жертвам за те, що вони погодились розказати про злочин.

    За версією слідства, Вайнштейн, ймовірно, зґвалтував жінку в готельному номері 18 лютого 2013 року після того, як прорвався до неї в кімнату. Наступної ночі він ніби то зґвалтував іншу жінку у номері готелю Беверлі-Хілс.

    Як повідомили в прокуратурі, кінопродюсеру загрожує до 28 років в’язниці.

    Раніше Харві Вайнштейну вже пред'явили чотири звинувачення у злочинах сексуального характеру.

    Публічно його звинуватили у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема Анджеліни Джолі й Ешлі Джадд.

    Однак офіційні звинувачення проти нього раніше подали тільки кілька жінок: одна стверджує, що він зґвалтував її у 2013 році, друга — що він змусив її до орального сексу у 2006 році.

    США скандал злочин
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