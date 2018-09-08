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    Думки вголос

    Росією керують криворукі кухарки

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Росією керують криворукі кухарки
    Володимир Путін

    З такою владою у Росії навіть немає коштів, щоб виплачувати пенсії літнім людям

    Мовою оригіналу

    Поражают меня российские чекисты. Даже в своем преступном деле - непрофессионалы. Ну, в России они - короли. А заграницей, где им не создают тепличных условий, сразу попадаются. Просто как малолетки на первом гоп-стопе.

    Большинство их преступных операций заканчивается тем, что чекистов ловят за руку и долго возят носом по столу. Так было с покушениями на Яндарбиева, Литвиненко, Скрипалей, малайзийским Боингом, кибератаками в США, Франции и т.п. Везде грубо наследили, оставили кучу улик, спровоцировали международный скандал. Провалили все явки и пароли. Были названы по именам. Подставили верховного заказчика.

    А ведь они у нас фактически управляют государством, крупными корпорациями, экономикой. Люди, беспомощные даже в своей профессии, лезут руководить тем, в чем вообще некомпетентны. Понятно, что закончится это может только полным развалом.

    У нас не просто кухарка управляет государством, а криворукая кухарка, которая даже готовить толком не умеет. Нет ничего удивительного, что под ее властью богатейшая страна живет настолько плохо, что не в состоянии платить пенсии своим старикам.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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