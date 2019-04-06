В Америці презентували «прозору деревину»



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Фото: American Chemical Society

На зустрічі Американського хімічного товариства показали матеріал, що винайшли на заміну пластику та склу для будівництва

Дослідниця з Королівського технологічного університету в Стокгольмі Селін Монтанарі презентувала новий винахід – енергоефективну «прозору деревину»– на щорічній весняній зустрічі Американського хімічного товариства в Орландо, повідомляє The Guardian.

«Ми підготували матеріал, який є багатофункціональним – він добре пропускає світло, а також може зберігати тепло. Ми поєднали ці дві функції в одному матеріалі», - говорить вчена.

Даний матеріал розробили спеціально для будівництві енергоефективних домівок. Також науковці сподіваються винайти покращену версію матеріалу, який буде розкладатися, щоб зробити його екологічно чистим замінником пластику, скла та навіть цементу.

Щоб виготовити даний матеріал, розробники брали за основу попередню версію «прозорої деревини»: з бальсового дерева видаляли лігнін (природний полімер, який надає деревині твердості та кольору – «Главком») і заповнювали пори та судини деревини акрилом. Цього разу акрил змішали з поліетиленгліколем, що добре просочує деревину. Та окрім цього має властивість поглинати енергію за високих температур, та віддавати її за низьких. Саме ця властивість, на думку вчених, допоможе у будівництві більш енергоефективних будівель, які вдень будуть накопичувати сонячне тепло, а потім нагріватимуть приміщення.

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