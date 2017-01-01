Важка доба в АТО: один загиблий, троє поранених українських бійців

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та



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Загалом, за минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Троїцького. У вечірню пору, з гранатометів різних типів, противник обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського, Лобачевого, Валуйського і Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї – поряд з Луганським, Зайцевим та Станицею Луганською.

На донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-мм мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкиного.

Крім того, у районі Щастя і Мар’їнки зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

У наслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один – підірвався на розтяжці і, на жаль, Україна втратила одного захисника.