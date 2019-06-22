Вбивство Гандзюк: стало відомо, у кого СБУ проводила обшуки



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Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

Співробітники СБУ обшукали офіс голови Лазурненської селищної ради

Служба безпеки України 19 червня провела обшуки щодо справи про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк у ексзаступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука, голови селища Лазурного та в ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на власні джерела. Гордєєв цю інформацію підтвердив.

«Я з Києва всю ніч їхав не спав, а тут вони - з автоматами і в масках», - розповів колишній чиновник. Водночас він заявив, що «відкритий до будь-яких перевірок».

Гордєєв утримався від коментаря про причину обшуку. Не стали коментувати цю інформацію і у пресслужбі СБУ.

Прізвище колишнього керівника Херсонщини активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» називають серед переліку замовників убивства. Друзі Гандзюк вважають, що злочин проти неї замовляли три людини: Андрій Гордєєв, Владислав Мангер і Євген Рищук.

Як відомо, станом на сьогодні підозру правоохоронці оголосили лише голові облради Мангеру.

Нагадаємо, 19 червня працівники СБУ провели низку обшуків у межах справи про вбивство Гандзюк. Зокрема, у ексзаступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука. Силовики обшукали його дім, офіс та кінний клуб.

Також СБУ обшукала офіс голови Лазурненської селищної ради. Там силовики шукали документи про право власності на відпочинковий комплекс на березі Чорного моря Oasis Beach, що належить адвокату Андрію Мурашкіну, який наразі захищає підозрюваного в замовленні злочину проти Гандзюк Владислава Мангера.

Відомо, що за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, Мурашкін передав одному із організаторів нападу Олексію Левіну цей комплекс в оренду за 500 гривень на місяць.

Також правоохоронці провели обшуки вдома і в самого голови Лазурного. За версією офіційного слідства, він міг допомагати Левіну в оформленні документів.

Сам Олексій Левін нині переховується за кордоном, його мають оголосити у міжнародний розшук.

Раніше у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.