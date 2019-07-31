Вбивство «Сармата»: суд продовжив арешт підозрюваним



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На першому засіданні у справі про вбивство Олешка знаходилися 11 обвинувачених Фото: МВС

Євгена Бродського відправили під домашній арешт

Суд у Бердянську продовжив на 60 діб арешт обвинуваченим в організації та вбивстві ветерана АТО та громадського діяча Віталія «Сармата» Олешка.

Таким чином суд підтримав клопотання прокурора Геннадія Фоміна.

Водночас, Євгена Бродського відправили під домашній арешт.

Своєю чергою, адвокати підозрюваних вимагали перенести засідання, мотивуючи це тим, що станом на 21:30 закінчився робочий день. Адвокат Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова залишила залу за сімейними обставинами, після чого їм надали безкоштовного адвоката.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону «Торнадо» Артема Матюшина, голову будівельної фірми «НК «Промбуд» Миколу Ломаку, а також Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку «Сармата», спостерігали за ним та застрелили.

Згодом за підозрою в організації вбивства Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.

Як відомо, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини і товариша. Він загинув на місці, вбивця зник.

Нагадаємо, Печерський суд Києва ухвалив рішення залишити під вартою до 1 серпня підозрюваного в організації замовного вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка Михайла Сігіду.

Суд у Бердянську продовжив на 60 діб арешт обвинуваченим в організації та вбивстві ветерана АТО та громадського діяча Віталія «Сармата» Олешка.