Вбивство «Сармата»: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченим



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Печерський суд Києва обирає запобіжний захід фігурантам справи вбивства «Сармата»



Фото: hromadske

У суді було досліджено 1/3 доказів, наданих стороною обвинувачення

Бердянський міськрайонний суд наприкінці грудня продовжив запобіжні заходи фігурантам справи вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний «Сармат» у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту відповідно до 21 та 23 лютого 2020 року включно.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі обвинувачених, тиску на свідків, переховуванні від слідства, знищенні речових доказів. Сторона обвинувачення зазначила, що не всі свідки допитані судом та не всі ймовірні співучасники встановлені слідством.

У суді було досліджено 1/3 доказів, наданих стороною обвинувачення, повідомив прокурор Ігор Власов у коментарі побратимам Віталія Олешка.

«Були досліджені висновки експерта, висновки експертиз, пов’язані з вилученими в ході обшуків у обвинувачених предметами, зокрема бойові припаси, вогнепальна зброя, холодна зброя, наркотичні речовини», — розповів прокурор.

Обшуки проводили у Дніпрі, де мешкають обвинувачені. На думку прокурора, це доводить причетність вказаних осіб до організованої банди, а також їхню суспільну небезпеку.

Захист обвинувачених, зі свого боку, заперечував у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що ризики необґрунтовані та не доведені прокурорами. Дехто із адвокатів просив перевезти підзахисного в «Запорізькій слідчий ізолятор».

Обвинувачені підтримали своїх захисників, наголошуючи, що прокурором не надано доказів їх причетності до інкримінованих їм злочинів, а також наголосили на можливості застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Серед обвинувачених в організації та вчиненні вбивства Віталія Олешка семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.