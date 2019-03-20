На Миколаївщині у перевернутому Chevrolet знайдено мертвим голову сільради з вогнепальним пораненням



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В автомобілі поліція знайшла помпову рушницю, яка належала загиблому

У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради у Березнегуватському районі. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому знаходиться тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини та помпова рушниця, щол належала загиблому», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що померлий - це 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події. Також поліція вирішує питання щодо надання кваліфікації.

Нагадаємо, у Києві у квартирі жорстоко вбили чоловіка - учасника АТО. Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт. Наразі відомо, що загиблий - громадянин України, 1996 року народження.