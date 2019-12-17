Вбивство Шеремета: захист Яни Дугарь оскаржив її домашній арешт



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Захист стверджує, що голос Яни Дугарь на плівках поліції нічого не доводить

За словами адвоката Миколи Ореховського, апеляцію подано до київського апеляційного суду

Захист підозрюваною в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який відправив її під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року. Про це повідомив її адвокат Микола Ореховський.

За його словами, апеляцію подано до київського апеляційного суду.

Розгляд скарги призначено на 18 грудня.

Адвокати наполягають на непричетності Дугарь до злочину і просять суд скасувати обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомлялось, захист стверджує, що голос Дугарь на плівках поліції нічого не доводить.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.