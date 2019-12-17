Антоненко передав із СІЗО слова подяки матері Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заарештований фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко

Рок-музикант Riffmaster подякував усім за підтримку та підкреслив, що не винен у вбивстві Шеремета

Заарештований напередодні фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета волонтер Андрій Антоненко (рок-музикант Riffmaster), передав лист зі слідчого ізолятора.

Фото листа опублікувала в Facebook директор групи Riffmaster Поліна Іванова.

Як повідомлялося раніше, мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила висловила думку, що розслідування не доведено до логічного завершення, а також розповіла, що боїться, що в цій справі можуть постраждати невинні люди.

Андрій Антоненко, якого слідство вважає організатором вбивства Шеремета, передав їй слова подяки за її позицію в своєму листі, написаному в СІЗО.

«Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди», – написав він.

Також він подякував усім за підтримку та підкреслив, що не винен у вбивстві Шеремета.

«Спасибі всім друзям, колегам за підтримку. Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. І з першої літери», — додав Антоненко.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.