Аваков озвучив головний мотив вбивства Шеремета



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Приводом для вбивства Шеремета могла стати його журналістська діяльність

Головним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета є дестабілізація ситуації в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Авакова, слідство розглядало багато версій, але головний мотив вбивства Шеремета - дестабілізація в Україні.

«Ми взяли як базу широку версію, що все таки це спроба дестабілізації», - сказав він.

Глава МВС додав, що приводом для вбивства Шеремета могла стати його журналістська діяльність.

Як відомо, у п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Зазначимо, що 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.