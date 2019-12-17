У Авакова пояснили, чому Зеленський прийшов на брифінг у справі Шеремета



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Артем Шевченко завив, що Зеленський був глядачем разом із журналістами

Поява президента на брифінгу щодо справи Шеремета засвідчила те, що він розглядає це кримінальне провадження як одне з пріоритетних для правоохоронних органів.

Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK заявив голова Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Ведуча ток-шоу поцікавилася, чи присутність президента України Володимира Зеленського на брифінгу щодо справи вбитого журналіста Павла Шеремета була запропонована МВС, чи керівник держави сам захотів прийти.

Артем Шевченко зауважив, що йому невідомо, чиєю була ініціатива щодо присутності президента: «Не знаю, хто захотів, але, на мій погляд, вона (присутність. – Ред.) логічна, тому що від президента – і від минулого, і від цього – та сама спільнота, ті ж журналістські організації і суспільство вимагало постійно контролю над розслідуванням кримінального провадження, спонукання правоохоронців від вищої посадової особи розслідувати це кримінальне провадження».

Він зауважив, що поява президента на брифінгу засвідчила те, що він розглядає це кримінальне провадження як одне з пріоритетних для правоохоронних органів.

«І він був, по суті, так само глядачем разом із журналістами – оцього звіту. Він там обмежився коротким словом, подякою, бо хоч злочин не розкрито повністю, але пророблено великий обсяг роботи і є проміжний результат», – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.