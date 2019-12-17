Адвоката Кузьменко не пускають до підзахисної



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Адвокат Влад Добош

Лікарка Кузьменко наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання на Подолі

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош заявляє, що його підзахисна наразі у пригніченому стані.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Укрінформ.

«Вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання на Подолі, мене до неї допускають. Вона абсолютно не володіє інформацією, не знає, що відбувається навкруги. Вона не бачила цих брифінгів і «Свобод слова», не знає, що діється в інформаційному середовищі. Вона пригнічена, їй здається, що вона спить і це страшний сон», - сказав Добош.

Він уточнив, що якщо 17 грудня йому не нададуть необхідну інформацію, то оскаржуватиме це в суді.

Добош уточнив, що він та адвокати Кузьменко спілкуються з адвокатами іншого підозрюваного у цій справі - Андрія Антоненка.

Також, за його словами, у вівторок він планує зустрітися із захисниками ще однієї підозрюваної у справі, Яни Дугарь.

Раніше адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош прийшов до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. На його підтримку під будівлею МВС зібралися близько 50 осіб.

Раніше 17 грудня Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.