Вчені дослідили, які напої «вбивають» людську пам’ять

У дослідженні взяли участь близько 4300 осіб віком від 45 років

Зловживання газованою водою може викликати проблеми з пам’яттю, а також зменшити обсяг мозку. Це з’ясували вчені, опублікувавши своє дослідження в журналах Stroke і Alzheimer’s & Dementia, – повідомляє Нealthystyle. Люди, які щодня вживають дієтичну газовану воду, в три рази частіше страждають від інсультів і деменції,



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Люди, які щодня вживають дієтичну газовану воду, в три рази частіше страждають від інсультів і деменції

У дослідженні взяли участь близько 4300 осіб віком від 45 років

Зловживання газованою водою може викликати проблеми з пам’яттю, а також зменшити обсяг мозку.

Це з’ясували вчені, опублікувавши своє дослідження в журналах Stroke і Alzheimer’s & Dementia, – повідомляє Нealthystyle.

Люди, які щодня вживають дієтичну газовану воду, в три рази частіше страждають від інсультів і деменції, ніж ті, хто взагалі її не п’є. У дослідженні взяли участь близько 4300 осіб віком від 45 років, яких вчені тричі за сім років опитували, збираючи дані про кількість споживаної газованої води і випадки інсульту і розвитку недоумства.

Інше дослідження, проведене тими ж вченими, демонструє зменшення обсягу мозку у тих, хто пив дієтичну газовану воду хоча б раз в день. У тому ж дослідженні відзначається, що вживання солодких напоїв, як газованої води, так і фруктових соків, теж зменшує обсяги мозку і погіршує пам’ять. Тут висновки робилися на основі опитування 4000 чоловік про споживані напої і сканування їх мозку.

Відзначається, що причини, за якими дієтичні напої мають негативний вплив на мозок, поки не ясні до кінця, але дослідники пов’язують це з погіршенням циркуляції крові. Так що спроби скоротити кількість споживаних калорій за допомогою напоїв з штучними підсолоджувачами в результаті все одно негативно позначається на здоров’ї. Замість них дослідники рекомендують пити звичайну воду.