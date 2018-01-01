Вчені назвали найдепресивніший день у новому році

Вчені відзначають, що «синій понеділок» відрізняється від інших днів депресивним настроєм, невдалими рішеннями

Цього року 15 січня стало найбільш депресивним днем поточного року. Такий висновок було зроблено за підрахунком, розробленим британським вченими у 2005-му. Цей день ще називають «синім понеділком», повідомляє the Sun. «Для визначення дати «синього понеділка» враховують кілька факторів: погоду, рівень витрат (зокрема,



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Вчені відзначають, що «синій понеділок» відрізняється від інших днів депресивним настроєм, невдалими рішеннями

Цього року 15 січня стало найбільш депресивним днем поточного року. Такий висновок було зроблено за підрахунком, розробленим британським вченими у 2005-му.

Цей день ще називають «синім понеділком», повідомляє the Sun.

«Для визначення дати «синього понеділка» враховують кілька факторів: погоду, рівень витрат (зокрема, різницю між боргом та платоспроможністю), кількість часу від Різдва, тривалість сонячного дня», - пояснили науковці.

Вчені відзначають, що «синій понеділок» відрізняється від інших днів депресивним настроєм, невдалими рішеннями, низьким рівнем мотивації.

Ця дата не обов’язково третій понеділок січня, хоча здебільшого так і буває. Кілька разів «синій понеділок» припадав на кінець січня.

Саме до «синього понеділка», стверджують британські вчені, починають здавати нерви і повертатися погані звички.

Нагадаємо, дослідники з Портсмутського університету у Великобританії встановили, що у грудні чоловіки зникають безвісти і гинуть частіше, ніж в будь-який інший місяць.