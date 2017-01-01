Вчені з’ясували, чому чоловіки найчастіше зникають безвісти у грудні

Зниклі без вести після вечірок чоловіки стикаються з особливо високим ризиком смерті, - запевняють дослідники

Дослідники з Портсмутського університету у Великобританії встановили, що у грудні чоловіки зникають безвісти і гинуть частіше, ніж в будь-який інший місяць. Дані були опубліковані в звіті на сайті університету. З грудня по лютий чоловіки частіше вирушають на вечірки, з яких вже не повертаються, повідомляють дослідники. Вони



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Зниклі без вести після вечірок чоловіки стикаються з особливо високим ризиком смерті, - запевняють дослідники

Дослідники з Портсмутського університету у Великобританії встановили, що у грудні чоловіки зникають безвісти і гинуть частіше, ніж в будь-який інший місяць.

Дані були опубліковані в звіті на сайті університету.

З грудня по лютий чоловіки частіше вирушають на вечірки, з яких вже не повертаються, повідомляють дослідники. Вони розглянули 96 випадків за 2010-2015 роки, в яких чоловіки від 16 до 62 років зникали безвісти, а пізніше були знайдені їхні трупи.





У 71% випадків це були чоловіки віком від 25 років. Як з'ясувалося, 22% зникнень припадали на грудень, а всього за зиму зникало 53% чоловіків від загальної кількості зниклих. У період з березня по листопад кількість зниклих чоловіків різко падала і знаходилася в межах 2-7% в місяць.





Серед зниклих в грудні чоловіків шестеро відзначали Різдво на роботі з колегами, ще п'ятеро пропали безвісти в переддень Нового року або в перші години 1 січня. 74% загиблих незадовго до зникнення були помічені в нічних клубах, барах, пабах.

«Всім нам відомо, що можна і не можна робити в цей час року. Але, наприклад, виставити себе дурнем на корпоративі не страшно. Куди важливіше дістатися додому в цілості й переконатися, що твоїм друзям це теж вдалося», - зазначає Геофф Ньюісс, один з авторів дослідження.

Відстань, на якій тіла було знайдено від місця, де чоловіка бачили востаннє, варіювалося від 27 м до 88 км, але в більшості випадків - 85% - становило близько 5 км.





Особливо небезпечні виявилися маршрути, що пролягають поруч з водоймами - тіла 89% загиблих були знайдені в річках і озерах.

Майже всі чоловіки, які загинули в воді, потонули - лише 2% смертей виявилися викликані переохолодженням і 5% - безпосередньо падінням. Більше половини тіл були витягнуті з річок.

Ознаки алкогольної інтоксикації були виявлені в більшості випадків. У деяких присутні сліди наркотичного сп'яніння. Більшість чоловіків загинули внаслідок нещасного випадку.

У 11% випадків тіла були знайдені на землі. Серед цих чоловіків 55% померли від удару об землю - наприклад, при падінні з даху. 27% загинули від переохолодження, 18% - від передозування наркотиків.

Шанси вижити значно знижує холодна погода, пояснює Ньюісс. "Людям слід дотримуватися додаткових застережних заходів взимку, особливо перебуваючи поблизу водойм", - говорить він.

«Повз них може пролягати ваш шлях додому, але коли люди вживають занадто багато алкоголю, вони стають дезорієнтованими. Вони вже не можуть мислити тверезо, особливо якщо випили більше, ніж зазвичай. А якщо взимку опинитися у воді, то шанси вижити дуже малі», - додає дослідник.

У 41% випадків пошуки займали менше тижня, в 38% випадків - від тижня до місяця. Кілька тіл було знайдено через понад рік.





На думку Ньюісса, такі дані здатні розладнати сім'ї і друзів зниклих. «Зникнення людини тягне за собою безліч наслідків, але найболючіша з них - емоційні страждання. У таких випадках ми чудово розуміємо, що сталося щось жахливе, але не можемо бути впевнені, поки не отримаємо чіткої відповіді. Можете уявити собі таке Різдво?, - каже він.

Мета роботи, як зазначають автори - допомогти поліції і пошуковим загонам розробити більш ефективні стратегії пошуку. Крім того, відзначають дослідники, вона може послужити нагадуванням про те, що слід стежити за собою в святкові дні.

«Зниклі без вести після вечірок чоловіки стикаються з особливо високим ризиком смерті. Якщо розглядати випадки зникнення людей на протязі багатьох років, здається, жінок частіше знаходять живими. Це область для подальших досліджень»,- вважає Ньюісс.

Також дослідники зазначають, що чим довше тривають пошуки, тим менше шансів знайти зниклого живим. Так, якщо пошуки тривають більше 48 годин, кількість людей, знайдених мертвими, доходить до 60%.

Якщо ж пошуки займають більше трьох діб, їх число зростає до 100%. У 41% випадків тіла загиблих чоловіків виявила поліція або пошукові загони. На інші наткнулися випадкові люди.

Це перша подібна робота, акцент в якій був зроблений на конкретних обставин зникнення, а не на особистих характеристиках зниклих людей, відзначають автори. Вони мають намір продовжити співпрацю з пошуковими організаціями.