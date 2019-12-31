Зеленський анонсував здобутки для України за п’ятирічний транзит газу



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Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років

Президент Володимир Зеленський повідомив про 7 мільярдів доларів, які отримає Україна за п’ятирічний транзит 225 мільярдів кубометрів газу.

Про це він розповів у Facebook.

«Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці», - написав він.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.