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    Вчені розробили новий метод діагностики раку

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    <span>VAR2CSA підсвічує ракову клітину</span> - Вчені розробили новий метод діагностики раку
    Фото: University of Copenhagen
    VAR2CSA підсвічує ракову клітину

    Новий метод допоможе при тестуванні протиракових препаратів

    Біологи з Копенгагенського університету розробили новий метод діагностики раку. Він заснований на можливості білка, що виробляють збудники малярії, зв'язуватися з раковими клітинами.

    Про це повідомляється в журналі Nature Communications.

    Учені виявили, що протеїн VAR2CSA зв'язується з полісахаридом — онкофетальним хондроїтином сульфатом та робить його видимим у мікроскоп. Цей полісахарид присутній в 95 відсотках усіх типів ракових клітин. Водночас протеїн VAR2CSA виробляють збудники малярії — плазмодії.

    Щоб перевірити метод, учені додали десять ракових клітин в п'ять мілілітрів крові, що містила протеїн. З його допомогою їм вдалося виявити дев'ять з десяти клітин.

    До того ж, дослідники перевірили дію VAR2CSA на зразках крові пацієнтів, які хворіють на рак передміхурової залози, печінки, легенів і підшлункової залози. У всіх чотирьох випадках білок вказав на наявність пухлин.

    Автори дослідження вважають, що метод може стати в пригоді зокрема для тестування протиракових препаратів. Їхню ефективності можна буде оцінити за зменшенням кількості пухлинних клітин в тестовому матеріалі.

    Нагадаємо, американський гігант агробізнесу Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів США чоловікові, невиліковно хворому на лімфому. Таке рішення ухвалив ввечері у п'ятницю, 10 серпня, суд присяжних у Сан-Франциско.

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