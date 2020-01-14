Вчені перетворили пластик на золото



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Для створення нового матеріалу, вчені використали білкові волокна, полімерний латекс і до них додали тонкі диски з нанокристалів золота

Золото з платику важить у 5-10 разів менше, ніж метал та має 750 пробу

Вчені з лабораторії ETH у Швейцарії розробили нову формулу золота, що важить менше в 5-10 разів, ніж звичайний метал, і має властивості як золота, так і пластику.

Дослідження опублікували в науковому видані Wiley.

Зазначається, що для створення нового матеріалу, вчені використали білкові волокна, полімерний латекс і до них додали тонкі диски з нанокристалів золота.

Спочатку спеціалісти створили спеціальну суміш, що за допомогою солі перетворюється в гель. Далі воду у ньому замінили на спирт і помістили в камеру з високим тиском, аби змішати з вуглекислим газом. Цей аерогель під дією тепла перетворився в потрібну науковцям речовину, яка зберегла свою 750 пробу золота.

«Це золото має матеріальні властивості пластмаси. До прикладу, якщо його кинути на поверхню, то воно звучатиме як пластмаса. Але при цьому речовина має властивості золота — її можна відполірувати і обробити як метал», — зазначили дослідники.

Також в речовині можна змінювати її твердість, замінивши латекс в матриці іншим пластиком, до прикладу, поліпропіленом.