Пластик, сталь і картон. Названо поверхні, на яких коронавірус живе найдовше графіка



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Найдовше вірус утримується на пластику – юлизько 70 годин

Шляхом випробувань дослідникам вдалося з'ясувати, на яких поверхнях найдовше триває «період напіврозпаду» нового атипового коронавірусу.

Про це йдеться в дослідженні щодо стабільності коронавірусу Covid–19 в порівнянні з вірусом SARS (атиповою пневмонією, спалах якої був півтора десятка років тому).

Дослідження опубліковано в британському медичному журналі New England Journal of Medicine.

Повідомляється, що в цілому новий коронавірус схожий на вірус атипової пневмонії SARS. Однак дещо довше утримується на нержавіючій сталі й на картонних спаковуваннях: 6 і 5 годин.

Водночас наголошується, що найдовше вірус утримується на пластику – 70 годин. 50 годин він може прожити на сталі й 20 годин на картоні.

Слід зазначити, що станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Нагадаємо, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.