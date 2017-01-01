Вчені визначили вік Гробу Господнього в Єрусалимі

На думку вчених, відкриття доводить, що храм Гробу Господнього заклав перший християнський римський імператор Костянтин

Вік Гробу Господнього в Єрусалимі досягає приблизно двох тисяч років. До такого висновку дійшли археологи з Афінського національного технічного університету, повідомляє National Geographic. Фахівці проаналізували зразки вапняку, взяті з декількох місць у Кувуклії - купольної каплиці з жовто-рожевого мармуру, де стоїть святиня. Полиця, на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: National Geographic Дослідження Гробу Господнього

На думку вчених, відкриття доводить, що храм Гробу Господнього заклав перший християнський римський імператор Костянтин

Вік Гробу Господнього в Єрусалимі досягає приблизно двох тисяч років. До такого висновку дійшли археологи з Афінського національного технічного університету, повідомляє National Geographic.

Фахівці проаналізували зразки вапняку, взяті з декількох місць у Кувуклії - купольної каплиці з жовто-рожевого мармуру, де стоїть святиня. Полиця, на якій, імовірно, лежало тіло Ісуса, була датована приблизно 345 роком нашої ери.

На думку вчених, це відкриття доводить, що храм Гробу Господнього заклав перший християнський римський імператор Костянтин.

Нагадаємо, торік археологи вперше зняли мармурову плиту з передбачуваного похоронного ложа Ісуса Христа.

Тіло Спасителя після зняття з хреста було покладено на кам'яне похоронне ложе. Нинішнє приміщення, як і колишню печеру, зруйновану 1009 року, називають Святим Гробом.

Храм Гробу Господнього стоїть на тому місці, де, згідно зі Священним Писанням, був розп'ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос. У храмі щороку сходить Благодатний вогонь.

До слова, вчені Абердинського університету в Шотландії дійшли висновку, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

«Главком» також повідомляв, що вчені довели шкоду від лупцювання дітей.

Джерело: Кореспондент.net