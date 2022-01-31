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    Вчені знайшли одну з причин агресивного раку грудей

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    Вчені Кембриджського університету знайшли одну з причин агресивного раку грудей - Вчені знайшли одну з причин агресивного раку грудей
    Вчені Кембриджського університету знайшли одну з причин агресивного раку грудей
    фото: Depositphotos

    У грудному молоці виявили живі клітини матері

    Дослідження показали, що в людському молоці містяться життєздатні материнські клітини – вони можуть відігравати важливу роль у формуванні імунітету дітей та розвитку агресивних форм раку грудей. Про це повідомляє Nature Communications.

    Алесія-Джейн Твіггер з Кембриджського університету, яка брала участь у дослідженні, вказала, що сигнальні молекули, у тому числі нитки РНК, можуть бути присутніми в молоці та впливати на роботу клітин травної системи та інших органів немовлят.

    Виявилося, що у материнському молоці є багато живих клітин, які виробляють гормони та інші молекули. Раніше вважалося, що в молоці можуть бути лише відмерлі клітини молочних залоз.

    Відкриті Твіггер та її колегами живі клітини можна розділити на дві великі групи. Одна з них схожа на клітини молочних залоз, інші являли собою різні компоненти імунної системи. І ті, й інші відіграють важливу роль у формуванні мікрофлори та імунітету дітей, вважають вчені.

    Але при цьому, подібні клітини можуть бути пов'язані з найагресивнішими формами раку грудей. Йдеться про такі пухлини, які дають метастази в інші органи жінки.

    Вчені припускають, що подальше дослідження цих клітин та можливих порушень у їхній життєдіяльності допоможуть створити нові методи лікування раку грудей.

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    Вчені знайшли одну з причин агресивного раку грудей