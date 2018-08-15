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    Вчені знайшли тест на вагітність, якому 3500 років

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    Вчені знайшли тест на вагітність, якому 3500 років

    Науковці розшифрували фрагмент давньоєгипетського папірусу, в якому містилася інструкція тесту на вагітність

    Єгиптологам з Університету Копенгагена вдалося перекласти папірус, якому три з половиною тисячі років. У його тексті виявили давній тест на вагітність. Про це пише ScienceNordic.

    Письмена були знайдені раніше в давньоєгипетському місті Тебтунісі. У ньому дано точні інструкції, як визначити, вагітна жінка, чи ні.

    У тексті йдеться про те, що жінка повинна взяти мішечки з ячмінною і пшеничною соломою, і помочитися на них. В залежність від того, в якому з них швидше з'являться паростки, можна було дізнатися стать дитини. Якщо сходів не було в жодному, значить, жінка не вагітна.

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    Вчені знайшли тест на вагітність, якому 3500 років
    Вчені знайшли тест на вагітність, якому 3500 років

    Фахівці відзначають, що аналогічний тест згадується в німецькому фольклорному тексті 1699 року.

     

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