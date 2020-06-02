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    Вчені з’ясували, де на Землі найчистіше повітря

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    <span>Чисте повітря виявили у шарах атмосфери навколо Антарктиди</span> - Вчені з’ясували, де на Землі найчистіше повітря
    Чисте повітря виявили у шарах атмосфери навколо Антарктиди

    Південний океан є одним з небагатьох місць на Землі, на яке не вплинула діяльність людини

    Група вчених із Державного університету Колорадо визначила атмосферний регіон на Землі, на який не впливала діяльність людини.

    Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

    «Ми з’ясували, що на повітря прикордонного шару атмосфери, який живить нижні хмари над Південним океаном (найменування сукупності південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів, що оточують Антарктиду) ніяк не вплинула діяльність людей. Воно чисте від частинок аерозолів», - йдеться в анотації до дослідження.

    Аби це з’ясувати, команда вчених використовувала бактерії як індикатор для визначення ключових властивостей нижньої атмосфери. Аерозолі, які керують властивостями хмар над Південним океаном, тісно пов’язані з біологічними процесами у воді. Дослідження показало, що Антарктида ізольована від поширення мікроорганізмів і відкладання поживних речовин з південних континентів.

    Загалом це демонструє, що Південний океан є одним з небагатьох місць на Землі, на яке не вплинула діяльність людини.

    Зазначається, що саме цю частину планети для дослідження вчені обрали, бо підозрювали, що вона забруднена найменше.

    екологія Антарктида повітря природа
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