ВДВ офіційно перейменували на Десантно-штурмові війська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21 листопада 2017 року на Михайлівській площі у Києві відбулися урочистості з нагоди перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська Збройних сил України

У листопаді минулого року відбулася церемонія заміни беретів десантників з блакитних на темно-бордові

Президент Петро Порошенко підписав закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові.

Про це він заявив, виступаючи у Миколаєві на урочистих заходах з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України.

«У листопаді минулого року на Михайлівській площі у Києві ми провели урочистий захід: змінили назву, символіку й однострій десантників. Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною Радою України закон про внесення змін до деяких законів з питань оборони щодо Десантно-штурмових військ. Цей законодавчий акт врегульовує назву цього роду військ — Десантно-штурмові війська», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 21 листопада 2017 року на Михайлівській площі у Києві відбулися урочистості з нагоди перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська Збройних сил України та встановлення Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія заміни беретів десантників з блакитних на темно-бордові.

Верховна Рада 5 квітня 2018 року ухвалила президентський закон, розроблений Міністерством оборони з метою заміни назви роду військ з Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська з урахуванням національної ідентичності та впровадження нових бойових традицій Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці морської піхоти отримали берети нового зразка - відтінку морської хвилі.

Джерело: Укрінформ