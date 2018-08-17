Вексельберг і Дерипаска хочуть вберегти від санкцій активи в енергетиці



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Олігархи зменшують частки в компаніях і перереєстровують їх

Компанія «Ренова», яка належить Віктору Вексельбергу, зменшила свою частку у найбільшому інвесторові РФ в сфері сонячної енергетики із 51% до 46%. Мова йде про спільне підприємство із компанією «Роснано» під назвою «Хевел».

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Водночас далі Вексельберг не планує скорочувати як долю в компанії «Хевел», так і виходити із проекту загалом. Сама компанія «Хевел» не потрапила під санкції, які міністерство фінансів США запровадило 6 квітня проти низки російських олігархів. Проте зменшення долі Вексельберга в цій компанії має допомогти їй не лише уникнути можливих санкцій США у майбутньому, але і покращити інвестиційний профіль.

Із іншого боку Олег Дерипаска розглядає можливість перереєструвати En+ Holding Ltd із Кіпру в один із спеціальних адміністративних районів в РФ для захисту російського бізнесу від санкцій. В En+ Holding Ltd входять енергетичні активи Дерипаски. Спеціальні адміністративні райони повинні дати можливість приховати кінцевих бенефеціарів від міністерства фінансів США.