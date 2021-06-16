Уряд схвалив концепцію Президентського університету за 7 млрд: що вона передбачає

Проєкт «Президентський університет» має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу, заявили у Міносвіти

Кабінет міністрів 16 червня схвалив концепцію реалізації проєкту «Президентський університет». Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей: створення інноваційного університету згідно з концепцією «трикутника знань» для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю; забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон; розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт «Президентський університет» має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу шляхом створення сучасного закладу завдяки концентрації найкращих матеріальних і людських ресурсів країни.

«Президентський університет ми бачимо як сучасний інноваційний освітній і науковий центр, діяльність якого спрямовується на впровадження ефективних освітніх стратегій для реалізації інтелектуального й творчого потенціалу громадян України. Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців», – заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Як відомо, Зеленський хоче $4 тисячі зарплати для педагогів Президентського університету.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ.

До слова, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.

Як повідомлялося, міносвіти не отримувало жодних підтверджень порушень у дисертації Ківи.