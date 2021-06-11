Велика приватизація. Голова Фонду держмайна повідомив, хто хоче придбати Об’єднану гірничо-хімічну компанію

ОГХК – один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальний обсяг якого оцінюється у 7,3 млн тонн

У приватизаційному аукціоні хочуть брати участь більше десяти компаній, переважно – іноземці

Вперше за 16 років після кейсу «Криворіжсталі», держава виставляє на приватизацію надвеликий об’єкт – Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК). Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

ОГХК – один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальний обсяг якого оцінюється у 7,3 млн тонн.

«Компанія довгий час була самопроголошеною вотчиною олігархічних груп. Роль держави там була суто декоративна. Фонд держмайна встановив повний контроль над підприємством, очистивши ОГХК від корупції та тіньового менеджменту», – повідомив керівник Фонду.

Сенниченко додав, що завдяки цьому вже отримано фінансовий ефект: чистий прибуток компанії зріс зі 100 млн до 340 млн гривень за підсумками 2020.

«Вперше в історії України було знято гриф «Для службового користування» з інформації про запаси й тепер інвестори можуть побачити що ж їм пропонують. Але ж і «ставки зростають»! Ми зіштовхнулися зі спробою рейдерського захоплення, інформаційними війнами, прямими погрозами у бік співробітників, підпалюванням машин менеджменту та влаштуванням диверсій – псуванням продукції та її висипанням вночі на залізничні колії», – розповів чиновник.

Сенниченко каже, що це «нагадувало війну, а не підготовку до приватизації».

«Але ж і на кону 4% світового ринку титанової продукції! В квітні Верховна Рада та президент розблокували Велику приватизацію. Фонд провів усю необхідну підготовчу роботу», – додопів голова Фонду.

Свою зацікавленість участі в приватизаційному аукціоні вже виявили більше десятка компаній. Переважна частина – іноземні.

«І зараз всі документи готові! Незабаром очікуємо схвалення Кабміну, щоб оголосити конкурс та залучити мільярди гривень стратегічних інвестицій, що забезпечать розвиток української економіки та самої компанії», – резюмував очільник Фонду держмайна.