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    Велика приватизація. Голова Фонду держмайна повідомив, хто хоче придбати Об’єднану гірничо-хімічну компанію

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    ОГХК&nbsp;&ndash;&nbsp;один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальний обсяг якого оцінюється у 7,3 млн тонн - Велика приватизація. Голова Фонду держмайна повідомив, хто хоче придбати Об’єднану гірничо-хімічну компанію
    ОГХК – один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальний обсяг якого оцінюється у 7,3 млн тонн
    Фото: ОГХК

    У приватизаційному аукціоні хочуть брати участь більше десяти компаній, переважно – іноземці

    Вперше за 16 років після кейсу «Криворіжсталі», держава виставляє на приватизацію надвеликий об’єкт – Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК). Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

    ОГХК – один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальний обсяг якого оцінюється у 7,3 млн тонн.

    «Компанія довгий час була самопроголошеною вотчиною олігархічних груп. Роль держави там була суто декоративна. Фонд держмайна встановив повний контроль над підприємством, очистивши ОГХК від корупції та тіньового менеджменту», – повідомив керівник Фонду.

    Сенниченко додав, що завдяки цьому вже отримано фінансовий ефект: чистий прибуток компанії зріс зі 100 млн до 340 млн гривень за підсумками 2020.

    «Вперше в історії України було знято гриф «Для службового користування» з інформації про запаси й тепер інвестори можуть побачити що ж їм пропонують. Але ж і «ставки зростають»! Ми зіштовхнулися зі спробою рейдерського захоплення, інформаційними війнами, прямими погрозами у бік співробітників, підпалюванням машин менеджменту та влаштуванням диверсій – псуванням продукції та її висипанням вночі на залізничні колії», – розповів чиновник.

    Сенниченко каже, що це «нагадувало війну, а не підготовку до приватизації».

    «Але ж і на кону 4% світового ринку титанової продукції! В квітні Верховна Рада та президент розблокували Велику приватизацію. Фонд провів усю необхідну підготовчу роботу», – додопів голова Фонду.

    Свою зацікавленість участі в приватизаційному аукціоні вже виявили більше десятка компаній. Переважна частина – іноземні.

    «І зараз всі документи готові! Незабаром очікуємо схвалення Кабміну, щоб оголосити конкурс та залучити мільярди гривень стратегічних інвестицій, що забезпечать розвиток української економіки та самої компанії», – резюмував очільник Фонду держмайна.

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    Теги: Верховна Рада приватизація конкурс іноземці промисловість документи чиновник Україна майно Дмитро Сенниченко
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    Велика приватизація. Голова Фонду держмайна повідомив, хто хоче придбати Об’єднану гірничо-хімічну компанію