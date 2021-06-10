Скандальний «слуга» Бужанський просить 19,5 тис. грн на квартиру в Києві

Нардеп Максим Бужанський носить годинник за пів мільйона гривень, але просить гроші на житло

Нардеп Максим Бужанський носить годинник за пів мільйона гривень, але просить гроші на житло

Нардеп звернувся у травні за компенсацією

Одіозний «слуга народу» Максим Бужанський у травні попросив у держави 19 500 грн для компенсації вартості оренди житла в Києві.

Як вже писав «Главком», загалом по компенсацію звернулися у травні 144 нардепи, серед них чимало мільйонерів, до яких можна віднести і Бужанського. Адже, згідно із декларацією нардепа, 332 тисяч доларів ( близько 9 млн грн ) він позичив «третім особам». Цю позику Бужанський декларує другий рік поспіль. Ще 163 тисяч доларів готівки перебуває у власності дружини.

Крім того, Бужанський носить годинник за понад 500 000 грн. Має зарплату за рік 478 000 грн.

Син Бужанських носить ланцюжок за 648 000 та браслет за 324 000 грн.

Нардеп Максим Бужанський відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема, він назвав Революцію гідності «державним переворотом».

Також Бужанський хотів скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови.

Він ще й потрапляв у скандали через розповсюдження фейків.