«Велике будівництво» Зеленського: тендер на 1 млрд грн виграла фірма, яку пов’язують з нардепом від «За майбутнє»

До кінця грудня 2022 року переможець тендера повинен відремонтувати 50 км дороги держзначення у Хмельницькій області

До аукціону замовник не допустив турецьку компанію та фірму депутата Одеської міськради від партії Труханова

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 2 квітня повідомила про намір укласти договір на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам’янець-Подільський-Сатанів-Війтівці-Білогір’я (на ділянці км 0+000 – км 50+000, Хмельницька область з розробкою проєктної документації) з ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» загальною вартістю 1,13 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

До кінця грудня 2022 року переможець тендера повинен відремонтувати 50 км дороги держзначення. Також підрядник має надати гарантію на асфальтобетонне покриття (5 років), мости (8 років), водопропускні труби (6 років), дорожнє огородження (5 років).

На тендер подалося четверо учасників. Двох з них (одеську ТОВ «Ростдорстрой» і турецьку Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi) замовник не допустив до аукціону через невідповідність поданих заявок тендерній документації. Обидві компанії оскаржували дії Служби автодоріг в Антимопольному комітеті, але безуспішно.

Тому єдиним конкурентом на етапі аукціону виступило хмельницьке ТОВ «СТЛ+М», пропозиція якого була вищою від переможця на 11,9 млн грн.

ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській з Чернівців. Фірму пов’язують з нардепом Сергієм Лабазюком (обраний по округу №188 у Хмельницькій обл.), який підтверджував свою причетність до компанії.

Сергій Лабазюк з 2012 року беззмінно залишається народним депутатом. Політик чималий вплив у Хмельницькій області на аграрний сектор (компанія Vitagro обробляє кілька десятків тисяч гектарів сільськогосподарських земель) та дорожню галузь (близька до політика фірма останні п’ять років виграє мільйонні тендери з ремонту доріг державного та місцевого значення). У вересні 2020 року він і очолив обласний осередок «За майбутнє».

У результаті політична сила Коломойського-Палиці-Лабазюка разом із партією хмельницького мера «Команда Симчишина» розділили перше місце на виборах депутатів Хмельницької облради. Сформувати більшість в облраді їм допомогла «Європейська солідарність».

Як повідомляв «Главком», фірма одеського депутата за 1,2 млрд грн відремонтує дороги Вінниччини.

Нагадаємо, що на початку листопада 2020-го генпрокурорка Ірина Венедіктова була змушена реагувати на численні викриття журналістів-розслідувачів та небайдужих громадян, які сигналізували про корупцію у дорожній галузі. Станом на середину січня 2021 року місцеві прокуратури відкрили ряд справ за фактами крадіжок бюджетних грошей під час ремонту доріг.

Загалом, держбюджет-2021 передбачив 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури (у 2020 році було виділено 100 млрд грн). З них 66,4 млрд грн будуть профінансовані за рахунок коштів дорожнього фонду. У тому числі: 31 млрд грн – на розвиток і утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн – будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція); 14,8 млрд грн –виконання боргових зобов’язання за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг; 2,5 млрд грн – забезпечення безпеки дорожнього руху.